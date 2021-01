Armi e droga in casa: arrestato un 36enne di Olgiate Comasco

In casa i carabinieri hanno trovato diverse armi e dello stupefacente

Un 36enne di Olgiate Comasco è stato arrestato venerdì 29 gennaio

OLGIATE COMASCO – Le pistole e alcuni fucili erano legalmente detenuti dal padre, ma non erano mai state regolarizzati dopo la sua morte (cosa che in ogni caso non sarebbe stata possibile, visto che il 36enne non aveva i titoli idonei e avrebbe comunque dovuto cedere le armi). Altri due fucili erano invece detenuti clandestinamente: uno di questi riportava la matricola abrasa, mentre il secondo ne era totalmente privo.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti quasi 3 etti di marijuana, suddivisa in barattoli, di fianco ad un bilancino di precisione: circostanze che fanno ipotizzare la detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è in carcere a Como, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.