MILANO – È partito a Milano il bando “cosìMIpiace Leonardo”, che chiama all’appello street artist, scuole e gruppi per abbellire la stazione Milano Porta Garibaldi.

Sarà la figura di Leonardo da Vinci, nell’anno in cui si ricordano i 500 anni dalla scomparsa, che ispirerà artisti, scuole, comunità, gruppi di giovani e singoli cittadini per portare una nuova ondata di colore sulla lunghissima parete che divide la zona nord della stazione Milano Porta Garibaldi dal quartiere Isola.

I volontari del progetto ‘cosìMIpiace’, che già in passato, insieme a tanti street artist, hanno abbellito la stessa stazione con il precedente progetto EscoAdIsola.it, hanno pubblicato, come sempre in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), un nuovo bando sul sito www.cosimipiace.it.

il bando è rivolto ad artisti e gruppi che potranno ispirarsi ai molteplici aspetti del personaggio che ha lasciato un segno importante nella storia di Milano: Leonardo come artista, Leonardo come genio, Leonardo come indagatore ed osservatore, Leonardo come innovatore e personaggio illustre di Milano.

Novità assoluta di questa edizione è l’apertura a scuole, centri di aggregazione per giovani, comunità locali, gruppi anche non costituiti formalmente che in un’ottica di collaborazione in rete hanno un’opportunità unica ed organizzata di abbellire con la loro opera una zona di Milano molto particolare e che sta vivendo profondi cambiamenti.

Curatore artistico del Community Street Art Day – Milano Porta Garibaldi 2019, sarà l’immancabile Gregorio Mancino, in arte Greg, che con le sue particolari doti unirà l’espressione di artisti affermati con volenterosi cittadini per poter esclamare tutti insieme “Così MI Piace!”

Le candidature degli artisti con relativo bozzetto dovranno pervenire entro il 15 aprile 2019, data di nascita di Leonardo da Vinci, per i gruppi la scadenza è estesa al 26 aprile 2019. I materiali saranno forniti dall’organizzazione.

La data di svolgimento del Community Street Art Day è prevista per sabato 8 giugno 2019.

Due particolari bonus nel bando: “consegna prima” per chi invierà la candidatura entro il 30 marzo, e “porta un amico” per chi ha già partecipato e fa girare la voce. La speciale classifica darà una priorità di scelta dello spazio da dipingere.

Il bando completo e la scheda di partecipazione è pubblicata sul sito www.cosimpiace.it

Per ulteriori informazioni si può scrivere anche alla mail staff@cosimipiace.it