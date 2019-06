Asso, esce di strada con l’auto e finisce in un torrente

ASSO – Era alla guida della sua auto quando avrebbe perso il controllo finendo per sfondare una protezione in ferro, precipitando in un torrente dopo un volo di diversi metri uscendone quasi illesa.

Miracolata la 50enne vittima del pauroso incidente avvenuto ad Asso nella serata di oggi, venerdì, alle 21.50 circa.

La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri di Erba giunti sul posto, ma da una prima ricostruzione dell’accaduto, la 50enne stava procedendo lungo la strada Provinciale 41 per Bellagio, in direzione Asso quando, giunta all’altezza di via Monti di Sera, per cause ancora da capire, ha sbandato finendo per invadere l’altra corsia, sfondare una protezione in ferro e precipitare nel torrente con l’auto che si è ribaltata.

