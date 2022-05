Attacco hacker al sito di Ats Insubria, servizi bloccati, verifiche in corso

VARESE – Sistemi informatici di ATS Insubria in fase di verifica: il sito, al momento, non è raggiungibile.

Stamattina i tecnici hanno rilevato un attacco hacker nei sistemi informatici di ATS Insubria pertanto in via cautelativa e per sicurezza hanno isolato la struttura informatica aziendale dalle reti esterne, di conseguenza il sito e i portali pubblici di ATS Insubria non saranno raggiungibili fino al termine delle verifiche.

“Al momento ci risulta impossibile qualunque intervento e siamo dispiaciuti per le ricadute sull’utenza, che in queste ore non può prenotare, né consultare, né interloquire coi nostri servizi” ha commentato il Direttore Generale Lucas Maria Gutierrez.

L’Agenzia avviserà appena verranno riattivati i collegamenti con l’esterno.