MILANO – Nel pomeriggio del 10 febbraio, alle ore 16.35, a Garbagnate Milanese (MI), i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza per atti osceni in luogo pubblico un 32enne eritreo, senza fissa dimora in Italia, celibe, nullafacente, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo, alle ore 16.25 circa, poco distante da un oratorio e da una scuola d’infanzia ed inoltre alla presenza di una bambina di 4 anni e della madre, con volontà esibizionistica, si è denudato e ha iniziato a masturbarsi in pubblico, mettendo in fuga madre e figlia che, impaurite, hanno trovato riparo in un negozio di abbigliamento. Da lì hanno poi provveduto a richiedere l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto in pochi minuti, hanno colto ancora in flagranza il soggetto che è quindi stato bloccato e tratto in arresto.