Attira una donna in casa, la lega e la violenza. Arrestato dai Carabinieri

CANTU’ – I militari della Stazione Carabinieri di Cantù hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Como, nei confronti del cittadino italiano F.A., classe 1967, residente a Figino Serenza, per i reati di violenza sessuale, sequestro di persona e violenza privata commessi in Figino Serenza e Cantù.

L’arresto segue l’attività investigativa iniziata dopo la denuncia sporta dalla vittima dei reati presso il Comando Stazione Carabinieri di Cantù. Lo scorso 8 maggio la donna era stata attirata in casa dall’aguzzino con la scusa di una valutazione commerciale al fine della vendita. Una volta entrata, però, l’uomo ha chiuso la porta a chiave e con l’uso di violenza aveva legato mani e piedi della vittima, minacciandola con un coltello di spogliarsi e masturbarlo. Quindi l’uomo ha fotografato le parti intime della donna minacciandola, nei giorni successivi, di mostrare le fotografie al suo compagno se lo avesse denunciato.

La ricostruzione di tali episodi, consentita anche da precise e mirate escussioni testimoniali, è sfociata nell’emissione del provvedimento cautelare preso in carico dai militari della Stazione Carabinieri di Cantù, che si sono dunque immediatamente dedicati alla localizzazione del destinatario il quale, rintracciato presso il proprio domicilio, è stato associato presso la casa circondariale di Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.