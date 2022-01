Auto contro treno, tragico incidente a Erba. Morto un uomo di 57 anni

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato, poco prima delle 9

ERBA – Tragico incidente quello avvenuto a Erba in via Trieste, poco prima delle 9 di questa mattina, sabato nel quale è morto un uomo di 57 anni.

Un’auto è finita contro il treno 1617 in transito lungo la linea ferroviaria Milano – Asso. Nel violento scontro ha perso la vita un uomo di 57 anni. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento anche se, tra le ipotesi più probabili, ci sarebbe quella dell’errore umano. Stando infatti ad una prima ricostruzione dell’accaduto, non si escluderebbe che l’uomo alla guida dell’auto non abbia visto le barriere abbassate, forse perchè accecato dal sole, sfondandole e finendo sulla sede ferroviaria proprio nel momento in cui stava passando il treno diretto verso Erba, mentre l’auto stava viaggiando in direzione Merone.

Un impatto violentissimo con l’auto che è stata ributtata sulla carreggiata e purtroppo per il 57enne, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto di aumbulanza, automedica ed elisoccorso di Como. Presenti anche le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.

Nel frattempo Trenord ha sospeso la circolazione dei treni tra Merone ed Erba istituendo un servizio bus sostitutivo. Regolare invece la circolazione tra Milano Cadorna e Merone.