Auto nel lago, due morti. Dopo l’incidente di Piona è successo anche a Como

Il dramma si è consumato nella tarda serata di sabato

I corpi delle due vittime sono stati recuperati questa mattina, domenica, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

COMO – Un’altra tragedia con un’auto finita nel lago si è consumata questa volta a Como con due vittime: un uomo di 38 anni e una donna di 45. L’incidente è avvenuto ieri sera, sabato, poco prima delle 23.

L’auto si trovava in un parcheggio, fronte lago, quando per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha sfondato la ringhiera in ferro ed è finita nel lago. Sul posto sono giunti i soccorsi: tre ambulanze, due automediche, l’autoinfermieristica, le forze dell’ordine e Vigili del Fuoco.

Nonostante l’immediato intervento delle autorità, i corpi delle due vittime sono stati recuperati soltanto questa mattina. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, provenienti da Torino, hanno lavorato instancabilmente per recuperare i corpi delle vittime dal fondale del lago.

Nella giornata odierna, le operazioni di recupero continueranno con il sollevamento dell’auto coinvolta nell’incidente. Gli inquirenti stanno ancora cercando di stabilire le circostanze che hanno portato al tragico episodio, e si attende che ulteriori dettagli emergano nel corso delle indagini.

Un incidente simile, con una vittima e due feriti gravi, è avvenuto cinque giorni fa, il 2 gennaio, in località Olgiasca nel comune di Colico, in provincia di Lecco.