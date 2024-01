Auto ribaltata nel canale Muzza, muore un uomo di 66 anni

MULAZZANO (LO) – Un’altra auto ribaltata in acqua e un altro uomo morto nell’incidente. Dopo le tragedie dei giorni scorsi avvenute prima a Piona (Colico) e poi a Como, un episodio simile si è ripetuto ieri, lunedì, a Mulazzano (Lodi). Erano circa le ore 14 quando è stata rinvenuta un’auto ribaltata nel canale Muzza con a bordo un uomo di 66 anni ormai privo di vita.

Il drammatico incidente è avvenuto in via Adige a Mulazzano (Lodi). Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi con l’autopompa, l’autogru, la jeep e il nucleo sommozzatori di Milano, per l’uomo non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.