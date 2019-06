Bambina rischia di affogare in piscina, salvata grazie al massaggio cardiaco

MANTOVA – Tragedia sfiorata domenica pomeriggio, a Volta Mantovana, dove una bambina di 5 anni ha rischiato di morire dopo essere caduta nella piscina di un agriturismo dove si trovava con la famiglia.

La piccola è stata trovata in vasca, in stato di incoscienza, cianotica. Alcuni presenti si sono buttati in acqua per salvarla. Uno di loro ha eseguito il massaggio cardiaco per ben 20 minuti, finché il cuore della bimba ha ripreso a battere.

All’arrivo dei soccorsi la bambina è stata intubata e trasportata all’ospedale di Verona