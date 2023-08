Beccati 39 furbetti del Reddito di Cittadinanza, danno erariale per quasi 500mila euro

MILANO – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno individuato 39 soggetti di origine nordafricana beneficiari del reddito di cittadinanza nonostante non ne avessero diritto. L’attività investigativa, condotta dai finanzieri del Gruppo Linate, è scaturita dai controlli sulla circolazione transfrontaliera dei capitali presso lo scalo aeroportuale di Milano.

Negli ultimi mesi, infatti, sono stati controllati numerosi passeggeri, tutti percettori del reddito di cittadinanza, trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante (generalmente nascosti in valigie, zaini o sulla persona) di cui non sono stati in grado di giustificare la provenienza. Il successivo sviluppo delle indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, ha permesso di appurare l’irregolarità delle domande presentate, nonché l’utilizzo di dichiarazioni e/o documenti falsi per l’illecito ottenimento del beneficio (false attestazioni sulla composizione e sul reddito dei nuclei familiari).

Alcuni degli indebiti percettori del Reddito di Cittadinanza sono risultati, inoltre, proprietari di immobili dati in affitto, oppure svolgevano un’attività imprenditoriale o, ancora, utilizzatori di beni intestati a defunti. Il danno accertato per le casse dello Stato è pari a 456.000 euro. Il tempestivo intervento degli investigatori e l’immediata revoca del sussidio hanno evitato l’erogazione da parte dell’INPS di ulteriori 120.000 euro.

L’operazione condotta testimonia il costante impegno del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto ad ogni forma di illecito in danno della spesa pubblica nazionale, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dello Stato e di garantire l’”equità sociale”, destinando le misure di sostegno al reddito alle famiglie realmente bisognose e maggiormente colpite dalla crisi economica.