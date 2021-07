Bellagio, pietra cade in strada e colpisce un’auto: paura per tre ragazze

BELLAGIO – Sono rimaste illese ma lo spavento è stato tanto per tre ragazze, ventenni, che questo pomeriggio stavano percorrendo in auto la provinciale tra Bellagio e Lezzeno quando un sasso, staccatosi dalla parete rocciosa a lato della strada, ha colpito in pieno il parabrezza della vettura.

Il fatto è accaduto nelle vicinanze del Ponte del Diavolo. Fortunatamente le tre giovani sono rimaste illese. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Canzo per prestare soccorso alle automobiliste e per le prime verifiche dell’accaduto.