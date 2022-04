Bergamasca. Trovato morto in casa, si indaga per omicidio

La vittima, un imprenditore di 56 anni, aveva una ferita alla testa

Si indaga per omicidio aggravato, tra le ipotesi quella di un furto in casa finito male

GRUMELLO DEL MONTE (BG) – Nella tarda serata di ieri, mercoledì 20 aprile, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo sono intervenuti all’interno di un appartamento sito nel pieno centro abitato di Grumello del Monte, dove, poco prima, era stato rinvenuto il cadavere del proprietario di casa.

L’uomo, un imprenditore, cinquantaseienne, si trovava riverso a terra in una pozza di sangue con una ferita alla testa.

La Procura della Repubblica di Bergamo ha assunto la direzione delle indagini e procede per l’ipotesi di omicidio aggravato. Sono in corso accertamenti per la ricostruzione dell’accaduto e focalizzare gli elementi di fatto utili per l’orientamento delle indagini, indagini affidate ai Carabinieri di Bergamo, che stanno vagliando ed approfondendo tutte le ipotesi, non escludendo quella di un furto in casa finito male. Allo stato non vi sono piste privilegiate da seguire ed approfondire.