Bergamo, bimbo smarrisce i regali di Natale. Li ritrova (e glieli riporta) la Polizia

BERGAMO – Nella mattinata di Santo Stefano un equipaggio Volante della Questura di Bergamo è intervenuto presso il McDonald di Piazzale Marconi dove un ragazzino di 11 anni, la sera di Natale, dopo aver cenato nel locale con la famiglia, aveva dimenticato il proprio zaino con i giochi che gli erano stati regalati.

In mattinata la nonna ed il nipote erano tornati molto presto al fast food ma non sono riusciti a ritrovare quanto smarrito. Dopo aver descritto i fatti in Questura la Volante si è recata sul posto e, attraverso alcuni approfonditi accertamenti con il personale addetto all’esercizio commerciale, lo zaino è stato ritrovato con tutti i giochi e riconsegnato al bambino.

La sorpresa è stata quella di veder tornare poco dopo il bambino con la nonna che hanno consegnato ai poliziotti un panettone ed una bottiglia di spumante ed una bellissima lettera di ringraziamento.