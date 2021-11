Bergamo, partiti i lavori del 1° lotto della tangenziale est di Verdello

VERDELLO – Sono partiti i lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale della Tangenziale est di Verdello, opera cofinanziata da Regione Lombardia. All’avvio del cantiere presente l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, insieme alle autorità locali.

Regione tra primo e secondo lotto ha stanziato 12,8 milioni su un totale di 14 milioni, garantendo quindi quasi interamente la copertura finanziaria.

La Tangenziale est di Verdello si configura come variante alla SP ex SS42 “del Tonale e della Mendola”, sul collegamento tra Bergamo e la parte sud della provincia bergamasca. Il primo lotto dell’opera interconnette la SS42 con via Adua, a sud dell’abitato. Con la futura realizzazione del secondo lotto, ora in fase di progettazione esecutiva, si darà piena attuazione alla variante alla ex strada statale.

Il quadro economico del primo lotto funzionale ammonta a 10,53 milioni di euro, di cui 9,8 milioni finanziati da Regione Lombardia. Sempre Regione, attraverso il Piano Lombardia, ha finanziato il secondo lotto con 3 milioni di euro sul totale di 3,5. In base al cronoprogramma, il termine previsto per l’ultimazione del primo lotto sono i primi mesi del 2023.