Bergamo: piantagione di droga in un’azienda agricola. Due arresti

BERGAMO – Due persone arrestate e 146 kg di marijuana, 6,5kg di semi di cannabis, 27,7kg di hashish, 822 piante di marijuana e un impianto di irrigazione, illuminazione e ventilazione sequestrati. E’ il bilancio dell’operazione messa a segno dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo che, nei giorni scorsi, hanno arrestato, in flagranza di reato, due bergamaschi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, all’esito di una mirata attività di pedinamento e appostamento, i finanzieri del Gruppo di Bergamo hanno inizialmente rinvenuto in un box-auto localizzato nel capoluogo una parte delle sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione presso una azienda agricola in un comune limitrofo a Bergamo, ove la partita di droga era destinata, ha consentito di rinvenire, abilmente occultata all’interno della tenuta, una piantagione di marijuana, dotata di un moderno sistema di irrigatori, impianti di illuminazione, umidificatori e condizionatori utilizzati per creare il microclima ideale per la coltivazione delle piantine.

Il conduttore del box-auto e il responsabile dell’azienda agricola sono stati tratti in arresto e associati in carcere.