BESANA BRIANZA (MB) – Incidente a Besana Brianza, provincia di Monza e Brianza, poco prima delle 18 di oggi, venerdì: un’auto è uscita dalla carreggiata finendo contro un palo in Via Piave. Alla guida un 39enne che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, incappando nella carambola.

Sul posto in soccorso dell’uomo è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Merate e un’automedica da Monza.