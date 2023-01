Besana. Colpito dall’albero che stava tagliando: 76enne in neuro rianimazione

BESANA – E’ ricoverato in prognosi riservata in neuro rianimazione all’ospedale San Gerardo di Monza l’uomo di 76 anni, rimasto gravemente ferito questo pomeriggio, giovedì, mentre effettuava delle operazioni di potatura di alcune piante. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 in via dei Ronchi, frazione di Calò: sembrerebbe che l’uomo sia stato travolto da un albero che stava tagliando ma l’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Allertato, in codice rosso, anche l’elisoccorso di Milano che ha poi trasferito l’uomo, residente a Pioltello, al San Gerardo di Monza. Presenti sul posto anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno operato per la messa in sicurezza dello scenario e per consentire alle squadre sanitarie presenti di intervenire.