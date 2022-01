BESANA IN BRIANZA (MB) – Tragico incidente in un cantiere a Besana Brianza, un uomo di 50 anni è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 11 gennaio. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 in via della Fontana per un lavoratore di un’età stimata di 50 anni che è rimasto schiacciato dalla cabina di un escavatore.

Sul posto sono giunti immediatamente un’ambulanza, l’elisoccorso e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari, nonostante i tentativi di salvargli la vita, hanno dovuto constatare il decesso. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.