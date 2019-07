Besana, torna lo spettacolo su due ruote “Pedala coi lupi”

14 km di percorso in bici nel Parco Agricolo della Valletta

All’arrivo musica, cucina aperta, eventi e tante sorprese

BESANA BRIANZA – Nella notte del 13 luglio a Besana in Brianza, è d’obbligo accendere i sensi e salire in sella alle biciclette, avventurarsi tra sentieri e scoprire insieme le suggestioni di passaggi infuocati, sorprendenti effetti luminosi e sonori, e nuovissimi e coloratissimi effetti speciali. Il tutto amplificato dalle ombre, suoni e silenzi della notte.

L’iniziativa si chiama ‘Pedala coi lupi’ ed è promossa Bike Torrevilla e Comune di Besana, in collaborazione con Cab Polidiagnostico.

“Sarà un momento per pedalare con gli amici e con la famiglia, mangiare e bere in compagnia, ma anche per ascoltare della ottima musica, per stupirsi ad ogni spettacolo, in compagnia di giocolieri ed artisti di strada, che si incontreranno nei sentieri e nei prati del Parco Agricolo della Valletta. Un percorso appositamente studiato per rendere ogni pedalata un’esperienza unica” spiegano gli organizzatori “non si tratta di una gara agonistica e competitiva, ma una suggestiva e speciale pedalata, al chiaro di luna che regalerà un’esplosione di emozioni: effetti speciali, musiche e suoni che creeranno un’atmosfera indimenticabile, tutta da vivere!”.

E all’arrivo, come annunciato, lo spettacolo ricomincia: tanta musica dal vivo e la birreria artigianale con cucina con le migliori specialità.

L’evento si terrà il 13 luglio presso Piazza Umberto a Besana Brianza. 14 i km di percorso nei sentieri del Parco Agricolo della Valletta, adatto a tutti. La partenza è prevista per le ore 21.30 e l’arrivo degli ultimi per le ore 23.00.

Iscriversi a Pedala coi Lupi è semplicissimo:

ON-LINE sul sito www.pedalacoilupi.com

oppure presentandosi Sabato 13 Luglio, dalle ore 18.00, presso le location indicate e compilare il modulo d’iscrizione che può essere scaricato e precompilato dal sito www.pedalacoilupi.com

L’iscrizione comprende:

– Pedalata notturna con effetti speciali e spettacoli lungo il percorso

– T-Shirt Pedala coi Lupi POP! 2019

– Wurstel Wuber

– Buoni sconto Sport Specialist e CAB Centro Analisi Barzanò

– Integratori energetici +Watt

– Grande Concerto ROCK

Per tutti, con accesso gratuito ci saranno spettacoli di artisti del fuoco, Giocoleria e Spettacoli di arte circense; Trial Bike Performance; Street Artists Performance; DJ Set; Grande Concerto Rock.

Per andare incontro all’ambiente Pedalacoilupi sarà un evento plastic free: “Abbiamo eliminato bicchieri, cannucce, piatti e posate di plastica, chiediamo ai partecipanti di darci una mano separando adeguatamente i rifiuti riciclabili negli appositi contenitori”.

Il cibo che avanzerà sarà donato a strutture locali che si occupano del sostegno a persone bisognose.

Gli orari

Ore 18.00 apertura Iscrizioni

Ore 18.00 Aspettando “Pedala coi lupi”: Music & Show

Ore 18:00 apertura della Cucina dei Lupi

Ore 21:00 inizio Concerto Live

Ore 21.30 partenza Pedala coi Lupi