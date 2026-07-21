Bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago: soccorsi in corso davanti al Tempio Voltiano

COMO – Sono in corso le operazioni di soccorso nel primo bacino del lago di Como, dove è stata segnalata la scomparsa di una bambina di 10 anni entrata in acqua e non più riemersa.

L’allarme è scattato nella zona del Tempio Voltiano, nei pressi della foce del torrente Cosia. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso tecnico urgente, impegnate nelle ricerche della piccola.

L’intervento è tuttora in fase di svolgimento.