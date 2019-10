Bimbo ha fretta di nascere, parto in ambulanza a Brescia

Il personale di Areu fa nascere un bimbo in ambulanza

E’ successo a Brescia, mamma e bimbo in ottime condizioni

BRESCIA – E’ nato in ambulanza, durante il trasporto della mamma in ambulanza. E’ successo ieri, giovedì 3 ottobre, a Brescia. Una donna di 37 anni, al termine della quarta gravidanza, ha chiamato i soccorsi intorno alle 12.50 a causa delle contrazioni.

Sul posto si sono recate l’automedica e una ambulanza della Croce Rossa di Brescia. Il bimbo, però, evidentemente aveva fretta di nascere perché durante il trasporto in ospedale il personale di Areu ha deciso di far nascere il bimbo in ambulanza.

Mamma e bambino, un bel maschietto, sono stati trasportati all’ospedale di Brescia in ottime condizioni. Ecco la bellissima fotografia del neonato in braccio ai medici e infermieri di Areu.