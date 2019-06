Bimbo muore a due mesi dalla nascita. Dramma per una famiglia di Canzo

CANZO – E’ volato in cielo dopo appena due mesi di vita. Una notizia che lascia senza parole un’intera comunità, scioccata per la perdita del piccolissimo, figlio di genitori di origini rumene residenti a Canzo, in via Volta.

Il piccolo, ultimo di quattro figli, era nato ad aprile e soffriva di una malattia genetica: si è spento nella giornata di venerdì 7 giugno, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in seguito ad un intervento al cuore. Purtroppo, come appreso, il quadro clinico si è aggravato.

La notizia ha raggelato il paese: solidarietà alla famiglia colpita da questa grande tragedia è stata espressa da molti canzesi.