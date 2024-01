Blitz al mercato del falso, sequestrati 3000 capi per un valore di 160mila euro

Denunciati 5 venditori abusivi

L’operazione congiunta di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale è stata effettuata a Bollate

BOLLATE – Sequestrati 3.000 capi di abbigliamento ed accessori contraffatti di varia tipologia (borse, cinture, scarpe, giacche, portafogli, sciarpe, profumi etc.) per un valore di mercato di circa 160.000 euro e il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di 5 persone extracomunitarie per contraffazione, vendita di prodotti contraffatti e ricettazione, uno dei quali sprovvisto anche del permesso di soggiorno, mentre sono stati multate 4 persone italiane per aver acquistato gli oggetti contraffatti.

L’operazione a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale organizzato è stata svolta dai Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Paderno Dugnano, unitamente a militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti alla Tenenza di Bollate ed a quelli delle Stazioni di Novate ed Arese coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Rho, con il supporto di personale della Polizia Locale.

L’operazione è nata da una pregressa attività di intelligence e di controllo del territorio che ha permesso di riscontrare la presenza di un mercato abusivo dove venivano venduti beni con marchi di note griffe di moda, nazionali ed estere, di sospetta provenienza e di dubbia autenticità che ha creato, tra l’altro, un contesto di degrado urbano di numerosi improvvisati venditori che bivaccavano nella zona.