Bonate Sopra. Scontro tra un furgone e un monopattino: due minorenni in ospedale

BONATE SOPRA – Erano a bordo di un monopattino quando, giunti all’intersezione delle quattro strade tra via Roma e via Como, sono andati a sbattere contro un furgone.

Sono stati trasportati in ospedale, uno, il conducente del monopattino, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’altro, il passeggero, agli Spedali Civili di Brescia, i due minorenni di 16 e 17 anni coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 20 marzo.

Uno scontro molto violento tanto che in volo si è anche alzato l’elisoccorso da Bergamo: allertata anche due ambulanze e l’automedica. Sotto choc il conducente del furgone che si è trovato praticamente i ragazzi addosso al cofano, non potendo far nulla per evitare l’impatto.

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia locale intercomunale.