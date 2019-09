Bormio, riaperta al traffico la statale 38 “dello Stelvio”

Revocate le fasce orarie di apertura della statale

Ultimata la costruzione della barriera paramassi lunga 90 metri e alta 5

BORMIO – Anas ha riaperto al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 38 “dello Stelvio”, a Bormio (SO), interessata nel pomeriggio del 31 agosto e nella notte del 1° settembre da un fenomeno di caduta massi all’altezza del Km 113.

La riapertura si è resa possibile per l’ultimazione, avvenuta nella mattina di oggi (25 settembre), della struttura paramassi costruita alla base della pendice dai tecnici specializzati incaricati da Anas. La barriera è lunga 90 metri ed alta 5 e in caso di nuovi distacchi impedirà ai frammenti di roccia di raggiungere la carreggiata sottostante. Si tratta infatti di una struttura in acciaio appositamente progettata per resistere a impatti di materiale ad alta energia.

Le lavorazioni sono proseguite senza sosta nel corso degli ultimi giorni, anche in concomitanza con il maltempo, e hanno consentito di completare la struttura con la posa dei 10 montanti, alti circa 5 metri, e la stesura della rete, installata con l’ausilio di una gru.

Per consentire ai tecnici di completare le lavorazioni accessorie, tra cui la sostituzione delle barriere installate sul ciglio della strada, nei prossimi giorni potrà essere attivato per brevi periodi di tempo il senso unico alternato.