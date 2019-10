Bormio. Sorpresi dalla nebbia chiamano i soccorsi, recuperati due escursionisti

Soccorsi in azione nei pressi della cima Solena a Bormio

Domenica, invece, un anziano ha perso la vita sui monti di Samolaco

BORMIO (SO) – Due escursionisti si sono trovati in difficoltà nella serata di ieri, lunedì, in prossimità della cima Solena. Erano ben equipaggiati ma sono stati sorpresi da una nebbia fitta e scendere era diventato impossibile. Verso le 17.30 hanno chiesto aiuto e quindi sono stati attivati i tecnici della stazione di Bormio, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco, che li hanno raggiunti a piedi.

I soccorritori hanno utilizzato il gps per mantenere l’orientamento. La discesa poteva essere pericolosa per via di alcuni tratti rocciosi, facilmente evitabili in condizioni ottimali ma non al buio e con la nebbia. L’intervento ha richiesto tutta la competenza e la collaborazione possibili da arte loro, per un esito positivo. I due escursionisti infatti, entrambi residenti in Alta Valtellina, sono stati accompagnati a valle, illesi, in tarda serata.

Incidente mortale a Samolaco

Intervento nella serata di domenica, invece, per la stazione di Chiavenna del Soccorso alpino. Verso le 16 30 sono stati allertati per un escursionista milanese di 83 anni. Era uscito con un gruppo di persone nei pressi della località Torre del Signame, in comune di Samolaco (SO), ma a un certo punto lo hanno perso di vista. E’ così scattato l’allertamento per il Cnsas, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco, in tutto una trentina di soccorritori. L’uomo è stato trovato senza vita sul greto di un torrente, in una zona molto impervia. Il recupero è avvenuto tramite tecnica di contrappeso, le operazioni si sono concluse in tarda serata.