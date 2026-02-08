Borseggi al mercato di Monza, fermate due cittadine bulgare: scatta il foglio di via

Operazione della Polizia di Stato la mattina del 5 febbraio nell’area mercatale del centro: recuperate bancomat e codici PIN

Denunciate per tentato indebito utilizzo di carte di pagamento due cittadine bulgare di 23 e 40 anni, già note per precedenti specifici

MONZA – La Polizia di Stato ha denunciato due cittadine bulgare di 23 e 40 anni e disposto nei loro confronti il foglio di via obbligatorio dal Comune di Monza per due anni, al termine di un intervento mirato al contrasto dei borseggi nell’area mercatale del centro cittadino.

L’operazione è scattata nella mattinata del 5 febbraio, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori attivati anche alla luce delle numerose denunce di borseggio registrate nelle ultime settimane. Gli agenti, impegnati in un controllo presso la piazza del mercato, hanno notato tre donne uscire dall’area dirigendosi verso via Italia con un atteggiamento ritenuto sospetto.

Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di seguirle, accertando che due delle tre si mantenevano a breve distanza dalla terza mentre quest’ultima utilizzava uno sportello bancomat, svolgendo – secondo quanto ricostruito – una funzione di copertura. Poco dopo, la donna si è allontanata ed è stata vista disfarsi di alcuni oggetti all’interno di un cestino dei rifiuti.

Il materiale recuperato dagli operatori consisteva in una tessera bancomat, una carta di credito e fogli manoscritti riportanti codici PIN. Due delle tre donne sono state fermate e identificate: si tratta di due cittadine bulgare, rispettivamente di 23 e 40 anni, entrambe domiciliate fuori provincia. La terza è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti immediati hanno consentito di contattare la titolare delle carte, che ha riferito di essere stata vittima di un borseggio poco prima all’interno del mercato cittadino. Non risultano tuttavia effettuati prelievi o utilizzi fraudolenti.

Le due donne, già note per precedenti specifici, sono state denunciate per tentato indebito utilizzo di carte di pagamento. Inoltre, nei loro confronti, con provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, è stato disposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Monza per la durata di due anni.

L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, con particolare attenzione alle aree mercatali e ai luoghi maggiormente frequentati dai cittadini.