BRESCIA – Un altro infortunio mortale sul lavoro, a perdere la vita un operaio di 55 anni. L’incidente è accaduto quest’oggi lunedì 31 maggio, a Torbole, nel Bresciano, in una fonderia di via Travagliato.

Stando a quanto appreso sembra che l’operaio sia precipitato per una decina di metri. L’allarme è scattato poco dopo le 13.30. Sul posto i soccorsi e l’elicottero ma, nonostante il pronto intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.