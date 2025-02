Brescia. Incidente sul lavoro, muore uomo di 44 anni

L’uomo è rimasto schiacciato tra due carrelli

BRESCIA – Questa mattina, intorno alle ore 6:49, si è verificato un grave infortunio sul lavoro a Ono San Pietro (BS), in via Ronchi 26. L’incidente, classificato in codice rosso, ha coinvolto un uomo di 44 anni, che è rimasto schiacciato tra due carrelli.

Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari con un’automedica e un’ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia e all’ATS.