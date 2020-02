Brescia. Messo alla gogna sui social, vigile si suicida in Comune

PALAZZOLO SULL’OGLIO – Dramma in provincia di Brescia dove un agente della Polizia Locale, 43 anni, si è tolto la vita in municipio, sparandosi con un colpo di pistola.

Sembra che l’uomo da qualche giorno fosse finito nel mezzo di una bufera sui social network per aver parcheggiato l’auto in un posto dedicato ai disabili. Il poliziotto si era scusato pubblicamente per l’accaduto e si era auto-multato donando cento euro all’associazione Mutilati e Invalidi Civili.

Gli attacchi sulla rete, però, non sarebbero cessati.