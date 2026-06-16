Brienno. Auto finisce nel lago dopo un frontale, morto un uomo

Una giovane ragazza è stata recuperata e trasportata all’ospedale in gravi condizioni

Dopo il violento impatto, una delle due auto ha sfondato un muretto precipitando nel lago dopo un volo di alcune decine di metri

BRIENNO (CO) – Nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo la mezzanotte, i Vigili del Fuoco del Comando di Como sono intervenuti a Brienno (CO), lungo la Strada Provinciale Regina, a seguito di un grave incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate e, a causa del violento impatto, uno dei veicoli ha sfondato il muretto di protezione posto a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago.

Sul posto sono intervenuti un’autopompa, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Como e un’autogru del Comando di Varese. Purtroppo nell’incidente è morto un uomo: si è reso necessario l’intervento del Nucleo Sommozzatori Regionale dei Vigili del Fuoco, che, al termine delle ricerche subacquee, ha individuato e recuperato il corpo senza vita dalle acque del lago.

Le operazioni di soccorso hanno però consentito ai Vigili del Fuoco di trarre in salvo una seconda persona a bordo dell’auto finita in acqua, una giovane donna, successivamente affidata alle cure del personale sanitario. La giovane è stata elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale di Varese.

Sul posto anche l’unità navale del 3° Nucleo della Guardia Costiera del Lago di Como, insieme alle ambulanze e alle automediche del 118. Coinvolte nell’incidente anche altre due persone, un ragazzo di 29 e uno di 30 anni, che sono stati trasportati all’ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita (codice giallo). Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.