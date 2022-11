BRIOSCO – Intervento poco prima delle 13 di oggi, venerdì 18 novembre, per un incidente stradale lungo la SS36 direzione Lecco all’altezza di Briosco, in provincia di Monza Brianza. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e una macchina.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre dall’abitacolo uno degli autisti dei mezzi pesanti, affidato poi alle cure del personale sanitario. Sul posto è stata inviata l’autopompa del distaccamento di Desio e due moduli di supporto dai distaccamenti di Lissone e Seregno Volontari. Sul posto è stata inviata, per completare le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi pesanti coinvolti, l’autogru VVF del comando di Como.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: una ragazza di 23 anni, un ragazzo di 27 e due uomini di 57 e 71 anni. Il più grave è l’uomo di 71 anni, autista di uno dei due camion, che è stato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma toracico e un trauma addominale.

Sul posto anche la Polstrada per tutti i rilievi del caso e per gestire la viabilità. La carreggiata è stata chiusa con uscita obbligatoria a Giussano per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria. Quindi la circolazione è stata ripristinata sulla sola corsia di sorpasso.