Briosco, matrimonio ‘da incubo’: sette intossicati al banchetto

BRIOSCO – Doveva essere il giorno più bello, quella da ricordare per sempre, invece il matrimonio tanto sognato si è trasformato in un incubo. E’ successo a Briosco, sabato scorso e sotto accusa ora c’è la wedding planner, colpevole di non aver rispettato quanto pattuito.

La notizia è riportata dal Corriere della Sera. Il momento peggiore dei festeggiamenti è stato durante il banchetto quando prima la madre della sposa, quindi la sposa e altri cinque invitati hanno iniziato a sentirsi male con sintomi riconducibili ad una probabile intossicazione alimentare.

Dopo essersi ripresa la sposa ha deciso di contattare un avvocato per denunciare quanto successo.