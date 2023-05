Brugherio: auto trovata sul fondo del laghetto. Indagini in corso

BRUGHERIO – Hanno visto un’auto in fondo al laghetto del parco Increa e hanno lanciato l’allarme. Ma, per fortuna, la vettura era vuota.

Grande mobilitazioni di soccorritori questo pomeriggio, martedì a Brugherio dove diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza sono intervenute per effettuare delle verifiche su una vettura individuata sul fondo del laghetto del parco Increa nel comune di Brugherio.

Sul posto anche il personale dei sommozzatori dei Vigili del fuoco trasportati in loco con l’utilizzo dell’elicottero del nucleo elicotteri VV.F. di Malpensa. Fortunatamente le verifiche messe in atto hanno consentito di appurare che all’interno della vettura non vi fossero persone da soccorrere.

Allertati anche i carabinieri a cui spetterà il compito di capire cosa sia successo e come mai l’auto sia finita in fondo al laghetto.