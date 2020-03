Brunate, esce per una passeggiata col cane ma scivola e cade per 50 metri. Soccorso

Intervento del Cnsas a Brunate per un 39enne scivolato per 50 metri

L’uomo è stato elisoccorso, in buone condizioni il cane che era con lui

BRUNATE – Era uscito di casa con il cane e alcuni familiari ma lungo la mulattiera, nei pressi della località Garzola – secondo una dinamica ancora da ricostruire – è scivolato per una cinquantina di metri ed è finito sul greto del torrente, con il suo cane.

L’uomo, 39 anni, residente nel Comasco, è stato raggiunto dai soccorritori, poi condizionato, imbarellato e recuperato con il verricello dall’elicottero dei Vigili del fuoco, intervenuti con il Cnsas (squadra forra regionale e tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, in totale una decina di persone). Il ferito è stato portato dove c’erano l’autoambulanza e l’automedica per la valutazione sanitaria. Il cane è in buone condizioni.