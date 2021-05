BUSTO ARSIZIO – Un operaio di 49 anni ha perso la vita questa mattina, mercoledì 5 maggio, in seguito ad un infortunio avvenuto sul lavoro.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.30 in un impianto lavorativo in via del Roccolo, a Busto Arsizio. Stando a quanto appreso l’uomo stava lavorando ad un tornio meccanico quando sarebbe rimasto schiacciato.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, giunti sul posto in codice rosso, l’uomo è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.