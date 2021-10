Cade aereo ultraleggero: 8 morti a San Donato Milanese

Tragedia alle porta di Milano, aereo da turismo si schianta contro un edificio provocando un grosso incendio

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica

SAN DONATO MILANESE – Tragedia a San Donato Milanese nel primo pomeriggio di oggi, domenica, dove 8 persone a bordo di un aereo ultraleggero sono tutte decedute dopo che il velivolo si è schiantato contro un edificio provoncando un vasto incendio.

L’aereo da turismo,un PC-12, per cause ancora da stabilire, si è schiantato nelle vicinanze della stazione della metropolitana M3 di San Donato Milanese contro un edificio in ristrutturazione.

Sul posto stanno intervenenndo i soccorsi. Dalle informazioni sinora emerse, non risulterebbero persone coinvolte oltre a quelle presenti sul velivolo: il pilota e 7 passeggeri.

La Croce Rossa di San Donato Milanese è presente sul posto insieme al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano e alle altre forze dell’ordine, con i pompieri impegnati nello spegnimento del rogo.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.