Cade alle cascate di Cittiglio: muore ragazzo di 23 anni

CITTIGLIO – Un ragazzo di 23 anni, residente a Travedona Monate in provincia di Varese ha perso la vita ieri pomeriggio, domenica, alle cascate di Cittiglio. Era con un amico, per cause in corso di accertamento è scivolato e precipitato nella forra.

Immediato l’allarme: sul posto l’elicottero e le squadre del Cnsas, stazione di Varese – XIX Lariana e squadra regionale di soccorso in forra della Lombardia. I tecnici hanno trovato il ragazzo senza vita, sotto un paio di metri d’acqua. Lo hanno imbarellato e poi calato alla base della cascata più alta. Infine, è stato trasportato per un’ora e mezza circa con la barella portantina fino ai mezzi.