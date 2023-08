Cade da un muretto e finisce nel lago, muore turista americano

TREMEZZINA (CO) – Tragico incidente stamattina, 26 agosto, a Tremezzina, davanti alla celebre Villa Carlotta. Erano circa le 6.30 quando un turista americano di 52 anni era seduto su un muretto e avrebbe perso l’equilibro finendo nel lago dopo un volo di circa 4 metri. Immediato l’intervento dei soccorsi, sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio, l’automedica e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. I carabinieri di Tremezzina dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.