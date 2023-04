Cade dal tetto di un capannone a Senago, grave un 70enne

SENAGO (MI) – Terribile incidente sul lavoro questa mattina a Senago, in provincia di Milano. Un lavoratore di 70 anni sarebbe precipitato dal tetto di un capannone nell’azienda in cui stava operando, in via Alcide de Gasperi.

A seguito della caduta in una grata aperta e profonda circa 1 metro, dopo un volo di quasi 15 metri, l’uomo ha riportato un trauma cranico e un trauma alla gamba con fratture.

Intervenuti sul posto elisoccorso, ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. In condizioni critiche, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda.