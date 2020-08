Cade sulla via Molteni al Pizzo Badile, recuperato dall’elisoccorso

VALMASINO (SO) – Intervento ieri pomeriggio, sabato 1 agosto, al Pizzo Badile: una cordata di alpinisti era impegnata in una scalata sulla via Molteni ma, all’ultimo tiro, il primo di cordata è caduto per venti metri, rimanendo appeso alle corde, nel vuoto.

Sul posto è giunto l’elicottero di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), decollato dalla base di Sondrio, con a bordo il tecnico del Soccorso alpino, che ha provveduto al recupero dell’infortunato. In caso di necessità, era pronta in piazzola a Valmasino anche una squadra di tecnici di supporto.