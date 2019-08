Calcinate, infortunio mortale sul lavoro: perde la vita un operaio di 29 anni

CALCINATE – Ennesimo infortunio mortale sul lavoro. E’ successo questo pomeriggio, mercoledì 14 agosto, poco prima delle 15.30 in uno stabilimento industriale situato in via Ninola a Calcinate, nella Bergamasca. Un uomo di 29 anni è rimasto schiacciato da una pedana mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. Immediata la chiamata ai soccorritori: dall’ospedale di Bergamo è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso, ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate a causa dell’incidente: i tentativi di salvare la vita al ventinovenne sono risultati purtroppo vani. Sul posto per i rilievi i tecnici dell’Ats e i carabinieri di Calcinate e Bergamo.