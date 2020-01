Calcio. Cadavere ritrovato nel naviglio che attraversa il paese

Drammatica scoperta questa mattina a Calcio (BG)

Cadavere ritrovato nel naviglio che attraversa il paese

CALCIO (BG) – Mancavano pochi minuti alle 7 di oggi, venerdì 17 gennaio, quando il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato nel corso d’acqua che attraversa il centro di Calcio, paese in provincia di Bergamo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma si è subito capito che non c’era nulla da fare. Il cadavere era incastrato sotto il ponte del naviglio che passa per il centro di Calcio, sono in corso le operazioni di recupero e i rilievi per dare un’identità al corpo e capire cosa sia effettivamente successo.