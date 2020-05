Calusco, vince 5 milioni di euro al Gratta e vinci

E’ successo ieri pomeriggio, venerdì, all’edicola tabaccheria Intralot di via Marconi

Il cliente aveva acquistato un gratta e vinci da 20 euro ed è rimasto sbalordito dall’incredibile vincita

CALUSCO – La dea bendata ha fatto tappa a Calusco dove con un semplice gratta e vinci un giocatore ha vinto la bellezza di 5 milioni di euro. E’ successo ieri, venerdì, alla Tabaccheria Edicola Intralot di Ruggero Colombelli e Lisetta Mazzoleni situata in via Marconi. Un cliente ha infatti acquistato, intorno alle 15, un gratta e vinci 100 X da 20 euro, decidendo di grattare direttamente sul posto il biglietto. Non poteva certo immaginare che nascosto sotto il numero venti ci fosse un 5 seguito da ben sei zeri. “Mi sembra di aver vinto qualcosa” avrebbe affermato senza riuscire ad avere subito contezza della cifra. Il controllo al terminale ha poi permesso di verificare che la vincita fosse effettivamente imponente. Giusto il tempo di una fotocopia, da rilasciare alla tabaccheria, è poi il fortunato vincitore è uscito per strada a festeggiare l’incredibile vincita.