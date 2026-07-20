Giussano: camion della spazzatura si ribalta sulla Sp 102 all’altezza dell’uscita di Briosco

E’ successo questa mattina, lunedì, poco dopo le 11

L’autista è stato trasportato in codice verde in ospedale di Desio

GIUSSANO – Ha perso il controllo del mezzo che è finito inclinato su un fianco a bordo strada. Tanta paura questa mattina, lunedì 20 luglio, per l’autista di un mezzo della nettezza urbana coinvolto in un incidente avvenuto lungo la Sp 102 in corrispondenza della rotonda dell’uscita di Briosco Arosio sulla SS 36.

Sul posto sono accorse un’ambulanza della Croce Bianca Giussano e i Vigili del Fuoco oltre gli agenti della Polizia locale di Giussano che hanno provveduto anche a gestire la viabilità.

I sanitari si sono occupati di verificare le condizioni di salute dell’autista del mezzo, un uomo di 52 anni che avrebbe rimediato qualche contusione a seguito del brusco impatto a terra del mezzo.

Inevitabili anche le ripercussioni sulla viabilità, dovute alla provvisoria chiusura dello svincolo per consentire le operazioni necessarie a rimettere in strada il mezzo pesante.