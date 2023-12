Camion perde un grosso palo che trapassa un’auto, tragedia sfiorata

STROZZA (BG) – Sono impressionanti le immagini dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, venerdì 15 novembre, a Strozza, in provincia di Bergamo. Erano circa le 11.30 quando un camion che stava percorrendo via Piave, a seguito di un problema meccanico, ha perso il carico e un palo di ferro è finito su un’auto che procedeva nell’opposto senso di marcia.

Il palo ha letteralmente trapassato una Panda condotta da una donna di 72 anni che, miracolosamente, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco che, dopo essersi sincerati delle condizioni della donna, l’hanno affidata alle cure dei sanitari che l’hanno trasportata all’ospedale di Ponte San Pietro in codice giallo (mediamente critico).