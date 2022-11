COMO – I Vigili del Fuoco di Como sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, martedì 8 novembre, in via Roscio per il recupero di un cane di razza Bassethound precipitato in un pozzo di raccolta dell’acqua piovana. E’ successo poco dopo le 15.

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio hanno operato in breve tempo restituendo il cane ai proprietari.