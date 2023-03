Cani bloccati in zona impervia per due giorni, salvati dai Vigili del Fuoco

L’intervento era cominciato nel pomeriggio di ieri, martedì

I due animali sono stati recuperati illesi ed in buone condizioni

PORLEZZA – I vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati nel pomeriggio di martedì 14 marzo per il recupero di due cani bloccati su un costone in località Cima comune Porlezza.

Dopo un primo tentativo non andato a buon fine per il sopraggiungere dell’oscurità questa mattina gli specialisti VVF del Nucleo regionale SAF con l’elicottero VVF di Malpensa ed il supporto da terra della squadra di Menaggio hanno provveduto all’individuazione e al recupero dei due animali di rispettivamente 10 e 30 chilogrammi di peso in buone condizioni.