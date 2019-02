ERBA – “Abbiamo bisogno di voi”. Questo l’appello lanciato sui social media dai volontari dell’associazione Gli Amici del Randagio a cui è affidata la gestione del canile di Erba. A preoccupare i volontari è la scarsità di cibo, sia secco che umido.

Sono circa un centinaio i cani in carico alla struttura erbese e tra loro ci sono anche soggetti malati e anziani: “Alcuni di loro seguono diete particolari con prodotti specifici, come Renal e Intestinal – hanno spiegato i volontari – E ci sono anche alcuni cuccioli, anche se in numero inferiore. Saremo davvero grati a chiunque voglia aiutarci”.

Chi volesse contribuire alla raccolta di viveri può portare cibo presso il canile di Erba (aperto tutti i giorni, tranne il lunedì e il mercoledì, dalle 14 alle 18) o lasciarlo negli appositi contenitori presenti in alcuni supermercati e su cui sia indicato il nome del canile di Erba/Mariano. Gli addetti provvedono al ritiro settimanalmente.